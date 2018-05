V civilní rozvědce se děje něco, co by se tam dít nemělo, Metnar neměl jinou možnost, říká Randák

dnes | Bylo by nesmyslem, aby interní orgán vyšetřoval svého ředitele, proto musí být postaven mimo službu, myslí si bývalý šéf civilní rozvědky Karel Randák. Současného ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace Jiřího Šaška dočasně zprostil služby ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar. Odůvodnil to snahou vyšetřit hospodaření této tajné služby. Podle Randáka navíc rozvědka zřejmě překročila své kompetence. Obávám se, že veřejnost se dozví velmi málo, v zájmu tajné služby by ale bylo, aby těch informací bylo zveřejněno co nejvíc, říká.