V Evropě je obrovská nejistota, ochranu vlastních lidí musíme mít jako pritoritu , říká Jourová

dnes | Byla zmařena spousta pokusů a příprav teroristických útoků, policie i tajné služby dělají maximum, musíme lidem pravdivě vysvětlovat, jaká je situace, říká česká komisařka Věra Jourová a dodává, že vražedný džihád je obrovským nebezpečím. Lidé prý čekají, že EU bude řešit věci, které se jich bolestně dotýkají. Důležité podle ní bude i to, aby Brusel začal mluvit jazykem lidí. Hnutí ANO by podle Jourové mělo postavit svého vlastního prezidentského kandidáta. Ona sama se na funkci prezidentky necítí. Přála by si, aby prezident Zeman využíval svůj vliv na lidi k tomu, aby Česká republika byla sebevědomější a pozitivnější, to se podle ní neděje.