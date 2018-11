V hospodě zakázal děti: Chráním jejich zdraví, nemám jim co nabídnout, budu se soudit

dnes | Děti do hospody nepatří, není jim co nabídnout. Jídlo, které nabízíme, nesplňuje normy pamlskové vyhlášky, je slané a tučné. Když v mojí hospodě budou děti s mladiství konzumovat alkohol, riziko nesu já. Z restaurací se staly centra zdraví, s ČOI se budu soudit, říká David Salomon, majitel restaurace, do které smí pouze osoby starší 18 let. Dodává, že podnikat v pohostinství je stále těžší, nemůžu sehnat lidi, EET mají pouze hospodští, jsme pokusní králící, školství nefunguje a já nemám zaměstnance kým nahradit, dodává.