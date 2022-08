V tom fofru se ani nestihnete bát. Za rok chci jet 260 km/h, říká Palán o speed ski

„Člověk má strach do chvíle, než to poprvé zkusí. Není to vůbec destruktivní sport. Když spadnete, tak se trochu popálíte, ale jinak jste v pohodě. Kdo chce zvítězit, ten si musí s rizikem hrát,” říká reprezentant v rychlostním lyžování Radim Palán, který letos obsadil čtvrté místo ve Světovém poháru. „Jezdím po paměti, čím víc se díváte před sebe, tím víc zpomalujete,” vysvětluje.

