Diagnózu prezidenta právo vědět nemáme, je to 77letý občan, který má právo na své soukromí, záběry prezidenta z nemocnice jsou neetické, říká kněz a odborník na lékařskou etiku Marek Orko Vácha. Kdyby hradní tým fungoval tak, jak má, tohle by se nestalo, měly by se položit karty na stůl, toto je jak ze stalinistického Ruska, takto to dělaly totalitní systémy, dodává.

