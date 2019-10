Všichni vědí, že dnešní politici jsou omezení lidé a nepodali nikdy žádné výkony, do funkcí chodí pro peníze, říká dokumentarista Karel Vachek. Na festivalu v Jihlavě představí nový snímek Komunismus a síť aneb Konec zastupitelské demokracie. To, jestli chceme postavit most nebo armádu, si lidé mohou na síti domluvit sami. Vůdce nepotřebujete. Síť je možnost, jak rozpustit majetek a moc, míní.