Válek: Povinné očkování je krok do tmy, zázračné řešení není. Budeme to dělat správně

Nebudeme dělat jiné věci než tato vláda, budeme je ale dělat správně. Zázračné řešení covidu neexistuje, kdyby ho někdo měl, má dnes Nobelovu cenu, říká kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09. Máme několik milionů lidí, co čekají na třetí dávku vakcíny a nedostávají ji, bavit se teď o povinném očkování je mimo realitu. Povinné očkování dospělých by teď znamenalo krok do tmy.

