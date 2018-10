Vaněk: Snědl jsem veverku i kočku. Teď chci řešit šílený byznys se superpotravinami

dnes | Veverku jsem jedl poprvé, dovezli jsme veverky šedivé z Anglie, tam jsou přemnožené. Děláme sondu do naší historie. Jíst veverky u nás bývalo běžné, teď jsou chráněné, už by se to nejspíš nechytilo. Kočku jsem jedl v Číně, jsou země kde se jedí opice i hadi. V knize z roku 1583 se srovnává rozdíl mezi vepřovým a lidským masem, říká Roman Vaněk z Pražského kulinářského institutu o novém pořadu Zmlsané dějiny. V dalším svém pořadu se snažím upozornit na to, že superpotravina je blbost, její definice neexistuje, je to jen geniálně vymyšlené PR, dodává. Všichni dnes prý touží po zdraví, nekonečném životě a napnuté kůžičce, ale kupují šílenosti v prášku.