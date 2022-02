Vávra: Reklama XIXOIO mě zděsila a jejich token je obří riziko, ten můj ale bude jiný

„Spousta mých přátel z hardcore bitcoinové komunity má pocit, že XIXOIO znesvěcuje jejich intelektuální chrám. Ale není to tak, že do XIXOIO někdo poslal peníze, oni ten pytel peněz vzali a odnesli ho, pyramidová hra to zcela určitě není,” vysvětluje investor Radovan Vávra, proč chce skrze kritizovanou platformu tokenizovat svou firmu SimpleCell a získat tak peníze na její rozvoj.

