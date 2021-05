Daň z nemovitosti je taková kapka v moři, že je to opravdu jedno, je to jen zbytečné trápení lidí, náš deficit se dostal do problému a to vážný problém je, říká investor Radovan Vávra. Teď zdaňujeme jen příjmy a spotřebu, to vede k tomu, že mladí lidé se k vlastnickému bydlení dostávají těžko, říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.