Po dlouhé nemoci spojené s komplikacemi kvůli covidu-19 zemřel zpěvák, kytarista a textař David Stypka. Bylo mu 41 let. Oznámila to jeho rodina. "Jsme jako společnost trošku nenažraní, rozmazlení a máme strach o věci, které jsme nashromáždili. Někdo pak vyskočí z krabičky, řekne pár frází a najednou tu máme jiný prostor, to mě děsí a nebaví," řekl před lety v DVTV v rozhovoru s Danielou Drtinovou.