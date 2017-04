Vede Harley Davidson v řadě zemí. Je to vášeň, třásně a vousy k němu nutně nepatří, říká Heřmanský

dnes | Jsem motorkář do morku kosti, je potřeba si to zažít, aby to člověk pochopil, spoustě lidí imponuje ten zvuk, to chvění motorky, lidi to milují a děláme to právě proto, že to lidé mají rádi, říká regionální šéf Harley Davidson Martin Heřmanský a dodává, že člověk má na této motorce dokonalý zážitek. Firma prý připravuje model elektromotorky. Česká republika je podle jeho slov pro Harley Davidson významným a historickým trhem.