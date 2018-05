Vedení Prahy? Jako když pejsek s kočičkou vaří dort, radní si dělají naschvály, říká Čižinský

dnes | Koalice nefunguje nejlépe, ten tým nedrží pohromadě, radní se mezi sebou hádají, popisuje starosta Prahy 7 a zastupitel Trojkoalice Jan Čižinský. Vedení Prahy je teď v rozkolu kvůli situaci kolem Libeňského mostu. Radní ČSSD a ANO schválili návrh na jeho demolici, zástupci Trojkoalice jsou ale proti. Zbořit most by byla velká chyba, náměstek Dolínek má most dva roky opravovat, ale on to nedělá, tvrdí Čižinský. Starosta sedmé městské části chce jít do voleb s iniciativou Praha sobě, ta ale potřebuje sehnat zhruba 89 tisíc podpisů, aby mohla sestavit kandidátky. Zatím máme podpisů asi 41 tisíc, říká Čižinský.