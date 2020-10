Krajské volby jsou vždycky tak trochu referendem o celostátní politice, ČSSD doplácí na vládu s hnutím ANO. Rozhodnutí vstoupit do vlády s Andrejem Babišem nepřineslo kýžený efekt, ale nevíme, jak by to dopadlo v opačném případě, míní místopředseda ČSSD Michal Šmarda. Na to, že se spojují pravicové strany, by měla reagovat i levice. Spojení se zelenými nebo občanskými sdruženími bych podporoval.