Věnováním pozornosti Islámskému státu děláme to nejhorší, co můžeme, říká zpravodaj New York Times

dnes | Islámský stát je mnohem víc než ideologie, je to ideologické hnutí, které odmítá západní životní styl a jeho naděje. Sdílet jejich brutální videa s usekáváním hlav na prvních stránkách webových zpravodajství ničemu neprospívá. Většinu boje proti němu jsme měli vést už před lety, říká zahraniční zpravodaj The New York Times Ben C. Solomon.