Veřejný prostor je zaflákaný reklamou, firmy se chovají jako čuňata, říká designérka

dnes | Lidé plácají páté přes deváté, je to naprostý chaos v komunikování informací, uráží mě to, kritizuje obchodníky grafická designérka Veronika Rút Nováková. Města podle ní kvůli vizuálnímu smogu ztrácejí identitu. Na Václavském náměstí jsou plastové polepy za tři stovky, firmy se prezentují tím nejstupidnějším způsobem, je pak složité, když se chcete o nemovitost dobře starat a vedle vás vyvádí takové kraviny, říká spoluautorka manuálu pro brněnské obchodníky, který by jim měl dát návod, jak s reklamou citlivěji pracovat.