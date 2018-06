Vězni a tetování? Slzy i hákové kříže, tetují se intimní partie, platí se tabákem, říká Lochmannová

dnes | Ve vězení je většina odsouzených potetovaná, ale někteří se bojí žloutenky a HIV. Tetování dokáže o vězni říct hodně, o tom, co odsouzený mohl udělat, i to, v jaké pozici byl v rámci vězeňské hierarchie, říká etnoložka Alena Lochmannová, která pět let v pěti českých věznicích dělala výzkum o vězeňském tetování. Dodává, že v jedné věznici je několik tatérů, nikdo vás prý nepotetuje zadarmo, jedno tetování může stát 5 až 10 tabáků. Podle jejích slov je bolest při tom důležitá, ukazuje to na vnitřní odhodlání.