Víra v pravdu je naděje. Stokrát bude poražena lží, ale nakonec zvítězí, říká Líbal

dnes | Nejdůležitější bylo, že jsme se mohli po čtyřiceti letech znovu svobodně nadechnout, říká o listopadu 1989 výtvarník a signatář Charty 77 Vladimír Líbal. Lidmi, kteří podepsali Antichartu prý nepohrdá. Cením si toho, že Menzel nebo Pilarová uznali chybu a prošli pokáním za to, že Antichartu podepsali. To, že to František Ringo Čech neudělal a nikdy neudělá, je věc jeho svědomí, míní Líbal. Rozhovor vznikl v rámci Sametového speciálu v Plzni ve spolupráci se spolkem Díky, že můžem.