Sputnik vypadá dobře, ale to nestačí, bezpečnost nejde ověřit ze dne na den. Výjimka SÚKLu by mi nestačila. Nejsme v situaci, kdy tu nejsou jiné vakcíny. Promořování je velmi riskantní strategie, bude stát hodně mrtvých. Očkování je rychlejší, účinnější a etičtější, ale představa, že očkování vše vyřeší je mylná. Kritériem by měl být věk, říká biochemik Jan Trnka.