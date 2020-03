Není to důstojné, nemělo se to stát, je to chyba, odmítá šéf odborů Josef Středula rozhodnutí vlády, která v tichosti přesunula opatření v boji s koronavirem z působnosti krizového zákona do zákona o ochraně veřejného zdraví. Tím nejspíše vzala lidem možnost domáhat se náhrady škod. Není možné říct "sice jsme to vyhlásili, ale teď se nám to nezdá a už za to neponeseme zodpovědnost", říká Středula.