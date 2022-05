Vojtěch: Finové na ruském plynu závislí nejsou. Ví, že jim NATO zajistí bezpečnost

„Finsko žije vstupem do NATO víc, než hokejem. Je to každodenní téma. Čím víc Rusko vyhrožuje, tím víc se Finové utvrzují v tom, že jejich rozhodnutí vstoupit do NATO bylo správné. Ví, že jim to zajistí maximální možnou bezpečnost,” říká velvyslanec Adam Vojtěch a dodává:„Finsko bylo na odstřižení od ruského plynu připravené. Není na něm závislé, využívá ho jen v případě průmyslu.”

