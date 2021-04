Poslední kapkou bylo převedení pěti miliard armádě, to už byl výsměch. Do spolupráce s ANO bychom ale asi šli znovu, říká poslankyně KSČM Miloslava Vostrá. Komunisté vypověděli toleranční dohodu s ANO a oznámili, že v případě návrhu na vyslovení nedůvěry vládě budou hlasovat pro. Na situaci ve vládě se ale nic nezmění a dovládne až do voleb, míní Vostrá.