Ministři se nikdy neocitli v takové situaci, jako je pandemie koronaviru. Chybí strategická komunikace, na ministerstvu dezinformacím nerozumí, nepřikládají tomu takovou důležitost. Třetina obyvatel Česka je ovlivněna dezinformacemi, vzdali by se například suverenity Česka ve prospěch Číny nebo Ruska, pokud by nám to ekonomicky prospělo, říká František Vrabel, zakladatel firmy Semantic Visions.