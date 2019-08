Darnady: Prsní náhrada musí sedět, pro ženy na vesnici je to po rakovině složité

dnes | Pro ženy je to velký posun, prsní epitéza musí sedět. Hned vidíte, jak ženy pookřejí, usmějí se, jsem pro ženy i důvěrnice, musím je vyslechnout. Jsou nemocnice, které vám nedají ani pooperační epitézu, pro ženy na vesnici je to velmi složité, často to i dotuji, když přijde třeba osmdesátiletá babička, říká Dobromila Darnadyová, která už třináct let provozuje poradenské a prodejní centrum Epita-DD a eshop, kde lze koupit prsní epitézy, protetické spodní prádlo, plavky nebo paruky. Ženy se vrací, scházím se s nimi i o víkendu. Chci, aby ve mně měly důvěru, přála bych jim čím dál méně operací, aby se na rakovinu dřív přišlo, dodává.