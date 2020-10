Nová opatření vlády jsou kvůli výjimkám jen cár papíru, lidé budou umírat zbytečně, život se zastaví, zaplatíme velkou cenu, vůbec se to nemuselo stát, na začátku listopadu bude 250 mrtvých denně, za měsíc už tisíc, říká evoluční biolog Jaroslav Flegr. Proti epidemii nejsme imunní, bude trvat až do března. Politikům to pořád nedošlo, dodává.