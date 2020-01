Ekosystémy v Austrálii mají přirozenou požárovou dynamiku, bez ohně by nefungovaly, ale ne v takhle velkém rozsahu, vysvětluje biolog David Storch. Podobných katastrof bylo hodně a v přírodě je to normální. Větší problém je přímý vliv lidské populace, který plíživě snižuje biologickou rozmanitost. Požáry jsou mimořádné, ale to, co se děje jinde ve světě, například kácení pralesů, je horší, dodává.