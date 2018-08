Vyhrožují mi, že mě zmrzačí, já ale obezitu nepropaguji, jen zdravou sebedůvěru žen, říká Dolejšová

dnes | Jsme přehlcení dokonalostí, která je nereálná, dívky může ten tlak ovlivnit na celý život, upozorňuje autorka projektu Za normální holky Kristýna Dolejšová. Zprávy, které dostává, nejsou jen pozitivní, odmítá ale, že by podporovala nezdravý životní styl. V rámci projektu organizuji i sportovní akce, dovolí si na ně přijít i dívky, které se bojí do fitness centra, říká. Dnes se klade důraz jen na vzhled a zapomíná se na to, jací lidé jsou, i holka s nadváhou má jako člověk hodnotu, dodává.