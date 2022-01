Výpravy na osmitisícovky? Nejsme banda nezkušených, výstup je jako droga, říká Ksandr

„Moje role je být mentorem a předat lidem nezkreslené informace, jaké riziko podstupují. Kdybych šel sám s nezkušenými, tak by to mohlo skončit opravdu špatně. Morální odpovědnost cítím, nebezpečí k tomu patří, ale neděláme šílenosti,“ říká horolezec a průvodce Expedition Clubu Martin Ksandr. „Emoce jsou největší nepřítel a hážou vám klacky pod nohy, někteří na to měli a vyměkli,“ dodává.

