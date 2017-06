Výstava mrtvol? Je to, jako byste přivezli kostku heroinu a vydávali ji za exponát, tvrdí Čižinský

dnes | Těla čínských disidentů nevystavujeme, jsou to lidé balzamovaní na čínské univerzitě. Chápeme kontroverze, ale my nejsme lidskoprávní organizace, jestli se mimo území EU porušují lidská práva, není náš problém, tvrdí Květa Havelková, mluvčí výstavy Body The Exhibition. Starosta Prahy 7 Jan Čižinský tvrdí, že je povinností města lidské ostatky pohřbít, a chce tak učinit v součinnosti s ministerstvem pro místní rozvoj. Čínská ambasáda mu prý sdělila, že o původu lidských těl nic neví. Dodává, že organizátoři se pouze schovávají za celníky a podle českých zákonů ji na území České republiky není vůbec možné realizovat.