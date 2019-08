Komunisti škodili, škodí a škodit budou. Privatizace se povedla, říká Češka

dnes | Komunisté podpořili vládu a za to smí škodit a přepisovat historii. Zdanění náhrad církvím je nestoudnost. Komunisti 40 let církve likvidovali, majetek devastovali, vtloukali nám, že víra je opium lidstva a církve relikt středověku. Stokrát opakovaná lež se chce stát pravdou. Nepřipusťme to. Je to pořád lež. Pravda je, že církve jsou užitečné a stát je poškodil a poškozuje. Privatizace se povedla a komunisti škodili, škodí a škodit budou. Nic se totiž nenaučili a nic nezapomněli, říká bývalý předseda Fondu národního majetku Roman Češka.