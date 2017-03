Vzducholoď nad Holešovicemi? Je to součást naší filosofie, Praha nám nedá ani korunu, říká šéf DOXu

dnes | Jsme vnímáni v zahraničí, padesát procent návštěvníků jsou cizinci, jdou za kulturou, jedou do Holešovic, čísla nejsou nevýznamná, je to kolem 70 tisíc lidí, jsme relativně úspěšní, to je všechno přínos pro kulturní život v metropoli, Praha to má na talíři a tím to pro ně hasne, úředníci mají napomáhat, Holešovice jsou nejkrásnější místo ve vesmíru, říká ředitel DOXu Leoš Válka a dodává, že od města nedostane na grantech galerie ani korunu. V nové dřevěné vzducholodi nad galerií se mají konat prý především akce a přednášky.