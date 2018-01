Vzniká hysterie kolem kauz Andreje Babiše, o vydání se teprve rozhodnu, stojím za ním, říká Juchelka

dnes | Andrej Babiš přinesl do politiky věcnost a zpřetrhal vazby, není nemorální, věřím mu, o jeho vydání k trestnímu stíhání se ještě rozhodnu podle stanoviska Heleny Válkové, z TOP 09 jsem odešel i kvůli neustálému volání Antibabiš, říká poslanec za ANO Aleš Juchelka. Dodává, že se v kauze Čapí hnízdo přestává orientovat. Spolupráce ve vládě s SPD by mu vadila, nepřináší prý do společnosti nic pozitivního.