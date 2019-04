Weiss: Muži raději masturbují u porna, ztrácí zájem o partnerský sex, jsou pohodlní

dnes | Ztráta zájmu mužů o partnerský sex je přímo úměrná dostupnosti pornografie. Lidé se méně seznamují, je to pohodlnost, internetová pornografie naplňuje mnohé potřeby mužské sexuality, reálné partnerky mnohé z těchto potřeb naplňují jen částečně, říká sexuolog Petr Weiss. Dodává, že lidé mají zkreslenou představu o tom, co je milování, ve 12 letech už mají děti zkušenost s pornografií, nemají představu o tom, co je normální a dostupné, mnoho mladých si pak podle toho vytváří představu, jak má sex vypadat. Neplatí prý, že stoupá promiskuita, ale chybí osvěta ohledně přenosu HIV.