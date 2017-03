Wilders je křikloun na okraji, populismus prohrál pouze jedno kolo, varuje Čech žijící v Nizozemí

dnes | Holanďanů se velmi dotkla slova tureckého prezidenta o nacistech a Srebrenici, to byl možná důvod vysoké volební účasti, říká Čech Ton Máčel a dodává, že jde pro Holanďany o falšování historie. Populismus prý v zemi prohrál pouze první kolo, do dalších voleb za pár let se musí hnutí Wilderse zkonsolidovat. Migrace podle slov Máčela nehrála až tak zásadní roli v předvolební kampani, řešila se údajně i témata jako ekonomika či životní prostředí. Geert Wilders údajně většinovou společnost v Holandsku až tolik nezajímá. O to větší škoda je prý to, že na volby se Evropa soustředila hlavně kvůli němu.