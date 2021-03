Prvních pět let naše kapela vůbec nikoho nezajímala, což bylo frustrující. V Podbořanech jsme měli rekordní návštěvu nula lidí. Ale pak se to najednou zlomilo, líčí bratři Matěj a Jan Homolovi začátky kapely Wohnout, která vznikla před 25 lety. Klip k hitu Svaz českých bohémů má na YouTube přes 55 milionů zhlédnutí. Byl to mejdan, museli jsme to zahrát autenticky, takže jsme kalili, říkají.