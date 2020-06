Do České televize jsem si nepřišel vyřizovat účty, už jsem vychladl, mám v sobě tolik síly, že dokážu to, co bylo před Radou, sbalit do uzlíčku a vyhodit, pořad Newsroom mi je jedno. S politiky se nepřátelím, říká nový člen Rady ČT Lubomír Xaver Veselý. Budu se ptát, jak je to s vyrovnaným rozpočtem ČT a jaký je poměr vyřízených stížností na program, dodává.