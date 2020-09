V dětském domově mě podporují, mám tam zázemí mnohem lepší, než si lidé dokážou představit. Do financování školného se sám zapojím, říká David Jehlička z Dětského domova Klánovice, který se dostal na London School of Economics and Political Science. Děti z dětských domovů potřebují vědět, že je má někdo rád, je potřeba je vnímat individuálně, důležité je, s čím do domova přichází, dodává.