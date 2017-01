Z Jožina je v Rusku Putin z bažin, mám tam zákaz. Za svou muziku jsem se dřív styděl, říká Mládek

dnes | Banjo Band Ivana Mládka vymysleli pořadatelé jedné akce, já se za tu muziku trochu styděl, tak jsem to nechtěl spojovat se svým jménem, ale s odstupem doby si říkám, že to není tak hrozné, říká Ivan Mládek. Dodává, že se snažil být vždy apolitický, protože k té muzice, kterou dělá, se to nehodí. V Rusku jeho hit Jožin z bažin vidělo prý 200 milionů lidí, kapela tam má ale kvůli protiputinovské parodii zákaz.