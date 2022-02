„Už ani lidé, kteří by měli prezidentovi říkat, jaká je realita, si na to netroufají. Mezi ruskou vojenskou elitou panuje značná nejistota. Z Putina se stal despota, tyran. Doufám, že to není dlouho udržitelné. I v ruské armádě je řada lidí, kteří jsou si vědomi toho, do jakého šílenství je jejich vrchní velitel vehnal," říká bývalý diplomat a velvyslanec Petr Kolář.

