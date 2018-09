Za odhozený obal pouta? Dívka byla drzá, strážníky nemáme na okrasu, říká starosta

dnes | Za strážníky stojím, je dobré, že si takových věcí všímají, je teď “in” kritizovat někoho, kdo sjednává pořádek, říká Josef Železný, starosta Ostrova. Tamní městští policisté předvedli na služebnu v poutech dívku, která podle nich nejdříve odhodila na trávník obal od sušenky a později odmítla prokázat svoji totožnost. Strážníci proti ní použili donucovací prostředky. Řekla, že jim na to kašle a byla sprostá, neumím si představit, že by strážníci za lidi ještě uklízeli, to je na hlavu postavené, hájí zákrok Železný.