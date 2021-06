Nehoda se stala z mé vlastní hlouposti, auto jsem rozjel víc, než bylo adekvátní, v nějakém momentě jsem nezvládl řízení. Bude to 21 let, ale tíha dvou mrtvých je stále větší, neumím to uzavřít, mluvit o tom je moje povinnost, říká fotograf Tomáš Beran. Jako viník dopravní nehody vystupuje v chystaném dokumentu Víta Klusáka 13 minut, který pojímá fenomén nepřiměřené rychlosti.