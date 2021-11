Zachránili jsme Českého slavíka, vyřadit Ortel by byla diskriminace, říká Janeček

Nový Český slavík je pomoc kultuře, která musela být zavřená. Hlasuje se podle systému D21, je to sjednocující. Vyřazení kapely Ortel by byla diskriminace, říká podnikatel a prezident obnovené ankety Český slavík 21 Karel Janeček. Neúčast Kluse mě mrzí, s partnerem ankety Impuls už nešlo nic dělat, příště se budu snažit, aby to bylo jinak, s Babišem nespolupracuji, dodává.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!