Někteří politici nechtějí, aby brexit dopadl dobře, mohl by být inspirací pro další státy. Odchod Británie změní rovnováhu ve světě, ale nemám pocit, že by v EU existovala země, která by nyní odchod považovala za realistickou alternativu. Ale euroskeptický pohled začne posilovat, říká europoslanec ODS Jan Zahradil.