Zákaz brček a kelímků v EU? Má to smysl, plasty už jsme zaneřádili celou planetu, tvrdí ekolog

dnes | Evropská komise si uvědomila, že nemůžeme náš blahobyt stavět na neustálé spotřebě surovin, říká Ivo Kropáček z hnutí DUHA. Komise přišla s návrhem nové směrnice, která by se týkala některých výrobků na jedno použití, například vatových tyčinek nebo plastových příborů. Z Evropské unie jde do moří ročně půl milionu tun plastových odpadů, upozorňuje Kropáček. Nápad se mu líbí i přesto, že většina plastů v oceánech pochází z Asie a Afriky. Evropská unie byla vždycky lídrem v enviromentálních otázkách, nemůžete to chtít po Trumpově Americe, míní ekolog.