Zakladatelka Kojící guerilly: Matky se nesmí bát kojit, zahalovat se není povinnost

dnes | Matky se nesmí bát kojit všude, kde je to potřeba. Když zažijete nějaký nepříjemný zážitek, stres při kojení ve veřejném prostoru ve vás nemizí, říká Kateřina Olivová, zakladatelka Kojící guerilly. Představa, že se matky mohou zahalit plenou, neplatí vždycky, starší děti si plínu přes hlavu dát nenechají, zahalovat se není povinnost matky. Kojila jsem syna do pěti let všude, dodává.