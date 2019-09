Žalobce Šaroch má co vysvětlovat, o Čapím hnízdě nám říkal přesný opak, tvrdí Gazdík

dnes | Viděl jsem spis a policie měla docela nabito, rozhodnutí státního zástupce mě překvapilo, tvrdí poslanec STAN Petr Gazdík. Mělo by být zcela jasně řečeno, proč změnil to, co jsem slyšel na mandátovém a imunitním výboru, upozorňuje. To rozhodnutí je svébytné a já ho respektuji. Ctím presumpci neviny. Bylo by špatné, kdybychom si nemysleli, že žijeme v právním státě, míní ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO.