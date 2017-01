Záměna embryí? Nechápu, jak se na to přišlo, museli to na klinice vědět celou dobu, tvrdí embryolog

dnes | Překvapuje mě, že se na to vůbec přišlo. Při kontrole vycházíte z toho, co máte na papíře a předpokládáte, že je to dobře. Nechápu, jak to zpětně dohledali, říká embryolog Richard Honner k záměně embryí při umělém oplodnění na brněnské klinice. Dodává, že je možné, že to na klinice věděli a jen čekali, jestli ženy otěhotní. Podle jeho slov musí všechna zařízení splňovat zákony, které specifikují veškeré postupy. Připouští ale, že jakmile se někdo ze zaměstnanců od tohoto odkloní, chyba se stát může.