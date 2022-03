Žantovský: Ustupování Rusku riziko války nesníží. NATO je ohledně zbraní odvážné málo

„Země, která je pod tak brutálním útokem, jako Ukrajina, potřebuje veškerou pomoc, kterou může dostat. Potřebovala by i uzavření vzdušného prostoru, to ale znamená riziko války po celé Evropě, včetně války jaderné,” říká bývalý velvyslanec Michael Žantovský. „Neznamená to ale, že to riziko snížíme tím, že budeme Rusku ustupovat. Je tady celá řada kanálů, které je třeba uzavřít,” dodává.

