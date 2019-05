Jsem hrdý workoholik, chlubí se politici. Extrém, jednoho dne zkolabují, tvrdí Rektor

dnes | Workoholici dříve nebo později zkolabují, navíc jsou špatní týmoví hráči. Firmy je touží zaměstnávat, ale já jim radím, ať to nedělají, říká psychoterapeut Tomáš Rektor. Stejně jako každý jiný závislý hledá workoholik důvody, proč v tom pokračovat, má to ale jednodušší, protože pro mnohé je hrdina, který hákuje 16 hodin denně, míní Rektor. Workoholismem se v poslední době pochlubilo hned několik politiků. Nemáme za to být rádi, premiér není první, kdo pracuje 16 hodin denně, je ale první, kdo se tím chlubí, dodává psychiatr.