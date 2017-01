Zbořil: Chtěli jsme AZ-kvíz s kandidáty na prezidenta, ale nemají prý encyklopedické znalosti...

dnes | Chtěli jsme udělat AZ-kvíz speciál před prezidentskou volbou, tehdy to nevyšlo, před nadcházející bychom to rádi zopakovali, říká moderátor soutěže AZ-kvíz Aleš Zbořil. Dodává, že by se kandidátů ptali na stejné otázky jako normálních soutěžících. I po dvaceti letech prý stále moderuje soutěž, ve které jsou běžné výhry knihy jako například Anatomie domácí drůbeže, rád. Syndrom vyhoření mu prý nehrozí.